Découvrez les informations clés sur John the Coin (JOHN), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur John the Coin (JOHN)

Just John, a regular dude in a white tee. John isn't special, as a matter of fact he's pretty basic. But he's John.

Site officiel : https://www.johnthecoin.com/