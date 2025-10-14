Informations sur le prix de jAsset jUSD (JUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.971211 $ 0.971211 $ 0.971211 Bas 24 h $ 0.986198 $ 0.986198 $ 0.986198 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.971211$ 0.971211 $ 0.971211 Haut 24 h $ 0.986198$ 0.986198 $ 0.986198 Sommet historique $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 Prix le plus bas $ 0.35345$ 0.35345 $ 0.35345 Variation du prix (1 h) +0.27% Changement de prix (1J) -0.10% Variation du prix (7 j) -0.44% Variation du prix (7 j) -0.44%

Le prix en temps réel de jAsset jUSD (JUSD) est de $0.977314. Au cours des dernières 24 heures, JUSD a évolué entre un minimum de $ 0.971211 et un maximum de $ 0.986198, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JUSD est $ 1.062, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.35345.

En termes de performance à court terme, JUSD a évolué de +0.27% au cours de la dernière heure, -0.10% sur 24 heures et de -0.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour jAsset jUSD (JUSD)

Capitalisation boursière $ 693.58K$ 693.58K $ 693.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 693.58K$ 693.58K $ 693.58K Offre en circulation 709.68K 709.68K 709.68K Offre totale 709,680.3020817833 709,680.3020817833 709,680.3020817833

La capitalisation boursière actuelle de jAsset jUSD est de $ 693.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JUSD est de 709.68K, avec une offre totale de 709680.3020817833. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 693.58K.