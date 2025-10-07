Informations sur le prix de Jarvis Reward (JRT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00188984 $ 0.00188984 $ 0.00188984 Bas 24 h $ 0.00209005 $ 0.00209005 $ 0.00209005 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00188984$ 0.00188984 $ 0.00188984 Haut 24 h $ 0.00209005$ 0.00209005 $ 0.00209005 Sommet historique $ 0.298584$ 0.298584 $ 0.298584 Prix le plus bas $ 0.00151229$ 0.00151229 $ 0.00151229 Variation du prix (1 h) -0.43% Changement de prix (1J) -4.85% Variation du prix (7 j) +16.09% Variation du prix (7 j) +16.09%

Le prix en temps réel de Jarvis Reward (JRT) est de $0.00198862. Au cours des dernières 24 heures, JRT a évolué entre un minimum de $ 0.00188984 et un maximum de $ 0.00209005, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JRT est $ 0.298584, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00151229.

En termes de performance à court terme, JRT a évolué de -0.43% au cours de la dernière heure, -4.85% sur 24 heures et de +16.09% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Jarvis Reward (JRT)

Capitalisation boursière $ 789.68K$ 789.68K $ 789.68K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Offre en circulation 397.10M 397.10M 397.10M Offre totale 565,000,000.0 565,000,000.0 565,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Jarvis Reward est de $ 789.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JRT est de 397.10M, avec une offre totale de 565000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.12M.