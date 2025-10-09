Informations sur le prix de Inuki (INUKI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +10.40% Variation du prix (7 j) +10.40%

Le prix en temps réel de Inuki (INUKI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, INUKI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de INUKI est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, INUKI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +10.40% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Inuki (INUKI)

Capitalisation boursière $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K Offre en circulation 999.78M 999.78M 999.78M Offre totale 999,776,937.543794 999,776,937.543794 999,776,937.543794

La capitalisation boursière actuelle de Inuki est de $ 11.55K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de INUKI est de 999.78M, avec une offre totale de 999776937.543794. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.55K.