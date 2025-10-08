Informations sur le prix de Introvert Coin (INTROVERT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0, Haut 24 h $ 0, Sommet historique $ 0.00183675, Prix le plus bas $ 0, Variation du prix (1 h) +0.22%, Changement de prix (1J) -7.62%, Variation du prix (7 j) +2.22%

Le prix en temps réel de Introvert Coin (INTROVERT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, INTROVERT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de INTROVERT est $ 0.00183675, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, INTROVERT a évolué de +0.22% au cours de la dernière heure, -7.62% sur 24 heures et de +2.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Introvert Coin (INTROVERT)

Capitalisation boursière $ 9.12K, Volume (24 h) --, Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.12K, Offre en circulation 999.64M, Offre totale 999,637,919.448552

La capitalisation boursière actuelle de Introvert Coin est de $ 9.12K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de INTROVERT est de 999.64M, avec une offre totale de 999637919.448552. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.12K.