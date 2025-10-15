Informations sur le prix de Innovosens (ISENS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +5.63% Changement de prix (1J) -5.03% Variation du prix (7 j) +11.88% Variation du prix (7 j) +11.88%

Le prix en temps réel de Innovosens (ISENS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ISENS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ISENS est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ISENS a évolué de +5.63% au cours de la dernière heure, -5.03% sur 24 heures et de +11.88% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Innovosens (ISENS)

Capitalisation boursière $ 187.61K$ 187.61K $ 187.61K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 187.61K$ 187.61K $ 187.61K Offre en circulation 991.88M 991.88M 991.88M Offre totale 991,879,425.9534109 991,879,425.9534109 991,879,425.9534109

La capitalisation boursière actuelle de Innovosens est de $ 187.61K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ISENS est de 991.88M, avec une offre totale de 991879425.9534109. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 187.61K.