Informations sur le prix de InfiniFi USD (IUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.99943 $ 0.99943 $ 0.99943 Bas 24 h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.99943$ 0.99943 $ 0.99943 Haut 24 h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Sommet historique $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Prix le plus bas $ 0.903172$ 0.903172 $ 0.903172 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -0.01% Variation du prix (7 j) +0.05% Variation du prix (7 j) +0.05%

Le prix en temps réel de InfiniFi USD (IUSD) est de $1. Au cours des dernières 24 heures, IUSD a évolué entre un minimum de $ 0.99943 et un maximum de $ 1.001, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IUSD est $ 1.11, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.903172.

En termes de performance à court terme, IUSD a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -0.01% sur 24 heures et de +0.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour InfiniFi USD (IUSD)

Capitalisation boursière $ 150.29M$ 150.29M $ 150.29M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 150.35M$ 150.35M $ 150.35M Offre en circulation 150.27M 150.27M 150.27M Offre totale 150,335,294.4635574 150,335,294.4635574 150,335,294.4635574

La capitalisation boursière actuelle de InfiniFi USD est de $ 150.29M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IUSD est de 150.27M, avec une offre totale de 150335294.4635574. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 150.35M.