Informations sur le prix de Index Token (IT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000107 $ 0.00000107 $ 0.00000107 Bas 24 h $ 0.00000112 $ 0.00000112 $ 0.00000112 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000107$ 0.00000107 $ 0.00000107 Haut 24 h $ 0.00000112$ 0.00000112 $ 0.00000112 Sommet historique $ 0.00000929$ 0.00000929 $ 0.00000929 Prix le plus bas $ 0.00000101$ 0.00000101 $ 0.00000101 Variation du prix (1 h) +1.70% Changement de prix (1J) +2.75% Variation du prix (7 j) -24.30% Variation du prix (7 j) -24.30%

Le prix en temps réel de Index Token (IT) est de $0.00000112. Au cours des dernières 24 heures, IT a évolué entre un minimum de $ 0.00000107 et un maximum de $ 0.00000112, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IT est $ 0.00000929, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000101.

En termes de performance à court terme, IT a évolué de +1.70% au cours de la dernière heure, +2.75% sur 24 heures et de -24.30% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Index Token (IT)

Capitalisation boursière $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.16K$ 11.16K $ 11.16K Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Index Token est de $ 11.16K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IT est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.16K.