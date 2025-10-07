Informations sur le prix de iComPneT (CPT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.04897465$ 0.04897465 $ 0.04897465 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -25.02% Variation du prix (7 j) -25.02%

Le prix en temps réel de iComPneT (CPT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CPT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CPT est $ 0.04897465, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CPT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -25.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour iComPneT (CPT)

Capitalisation boursière $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 75.00K$ 75.00K $ 75.00K Offre en circulation 41.72M 41.72M 41.72M Offre totale 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de iComPneT est de $ 12.52K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CPT est de 41.72M, avec une offre totale de 250000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 75.00K.