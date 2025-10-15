Informations sur le prix de hushr (HUSHR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.04141756$ 0.04141756 $ 0.04141756 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +2.77% Variation du prix (7 j) -9.74% Variation du prix (7 j) -9.74%

Le prix en temps réel de hushr (HUSHR) est de --. Au cours des dernières 24 heures, HUSHR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HUSHR est $ 0.04141756, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, HUSHR a évolué de -- au cours de la dernière heure, +2.77% sur 24 heures et de -9.74% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour hushr (HUSHR)

Capitalisation boursière $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de hushr est de $ 12.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HUSHR est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.44K.