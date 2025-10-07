Informations sur le prix de Huobi BTC (HBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 166,135$ 166,135 $ 166,135 Prix le plus bas $ 953.73$ 953.73 $ 953.73 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +12.74% Variation du prix (7 j) +12.74%

Le prix en temps réel de Huobi BTC (HBTC) est de $1,075.19. Au cours des dernières 24 heures, HBTC a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HBTC est $ 166,135, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 953.73.

En termes de performance à court terme, HBTC a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +12.74% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Huobi BTC (HBTC)

Capitalisation boursière $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Offre en circulation 969.49 969.49 969.49 Offre totale 969.4870047420005 969.4870047420005 969.4870047420005

La capitalisation boursière actuelle de Huobi BTC est de $ 1.04M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HBTC est de 969.49, avec une offre totale de 969.4870047420005. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.04M.