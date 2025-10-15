Informations sur le prix de Honeywell xStock (HONX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 201.55 $ 201.55 $ 201.55 Bas 24 h $ 209.15 $ 209.15 $ 209.15 Haut 24 h Bas 24 h $ 201.55$ 201.55 $ 201.55 Haut 24 h $ 209.15$ 209.15 $ 209.15 Sommet historique $ 271.63$ 271.63 $ 271.63 Prix le plus bas $ 200.73$ 200.73 $ 200.73 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +2.71% Variation du prix (7 j) -0.30% Variation du prix (7 j) -0.30%

Le prix en temps réel de Honeywell xStock (HONX) est de $208.5. Au cours des dernières 24 heures, HONX a évolué entre un minimum de $ 201.55 et un maximum de $ 209.15, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HONX est $ 271.63, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 200.73.

En termes de performance à court terme, HONX a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +2.71% sur 24 heures et de -0.30% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Honeywell xStock (HONX)

Capitalisation boursière $ 209.55K$ 209.55K $ 209.55K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M Offre en circulation 1.01K 1.01K 1.01K Offre totale 22,733.1070828 22,733.1070828 22,733.1070828

La capitalisation boursière actuelle de Honeywell xStock est de $ 209.55K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HONX est de 1.01K, avec une offre totale de 22733.1070828. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.74M.