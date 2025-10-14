Informations sur le prix de HoneyFun AI (AIBERA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03630752$ 0.03630752 $ 0.03630752 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.70% Changement de prix (1J) -4.02% Variation du prix (7 j) -22.99% Variation du prix (7 j) -22.99%

Le prix en temps réel de HoneyFun AI (AIBERA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, AIBERA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIBERA est $ 0.03630752, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AIBERA a évolué de +0.70% au cours de la dernière heure, -4.02% sur 24 heures et de -22.99% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HoneyFun AI (AIBERA)

Capitalisation boursière $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K Offre en circulation 45.80M 45.80M 45.80M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de HoneyFun AI est de $ 6.40K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIBERA est de 45.80M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.98K.