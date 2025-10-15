Informations sur le prix de Home Depot xStock (HDX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 376.11 $ 376.11 $ 376.11 Bas 24 h $ 388.96 $ 388.96 $ 388.96 Haut 24 h Bas 24 h $ 376.11$ 376.11 $ 376.11 Haut 24 h $ 388.96$ 388.96 $ 388.96 Sommet historique $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 Prix le plus bas $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 Variation du prix (1 h) +0.17% Changement de prix (1J) +2.47% Variation du prix (7 j) +0.42% Variation du prix (7 j) +0.42%

Le prix en temps réel de Home Depot xStock (HDX) est de $388.68. Au cours des dernières 24 heures, HDX a évolué entre un minimum de $ 376.11 et un maximum de $ 388.96, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HDX est $ 427.69, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 364.56.

En termes de performance à court terme, HDX a évolué de +0.17% au cours de la dernière heure, +2.47% sur 24 heures et de +0.42% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Home Depot xStock (HDX)

Capitalisation boursière $ 129.93K$ 129.93K $ 129.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.39M$ 8.39M $ 8.39M Offre en circulation 334.16 334.16 334.16 Offre totale 21,570.30382888 21,570.30382888 21,570.30382888

La capitalisation boursière actuelle de Home Depot xStock est de $ 129.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HDX est de 334.16, avec une offre totale de 21570.30382888. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.39M.