Informations sur le prix de Holy Coin (HOLY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00088351 $ 0.00088351 $ 0.00088351 Bas 24 h $ 0.00111904 $ 0.00111904 $ 0.00111904 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00088351$ 0.00088351 $ 0.00088351 Haut 24 h $ 0.00111904$ 0.00111904 $ 0.00111904 Sommet historique $ 0.01553962$ 0.01553962 $ 0.01553962 Prix le plus bas $ 0.00004415$ 0.00004415 $ 0.00004415 Variation du prix (1 h) -0.90% Changement de prix (1J) +3.61% Variation du prix (7 j) -66.91% Variation du prix (7 j) -66.91%

Le prix en temps réel de Holy Coin (HOLY) est de $0.00091545. Au cours des dernières 24 heures, HOLY a évolué entre un minimum de $ 0.00088351 et un maximum de $ 0.00111904, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HOLY est $ 0.01553962, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004415.

En termes de performance à court terme, HOLY a évolué de -0.90% au cours de la dernière heure, +3.61% sur 24 heures et de -66.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Holy Coin (HOLY)

Capitalisation boursière $ 914.47K$ 914.47K $ 914.47K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 914.47K$ 914.47K $ 914.47K Offre en circulation 999.96M 999.96M 999.96M Offre totale 999,960,952.644607 999,960,952.644607 999,960,952.644607

La capitalisation boursière actuelle de Holy Coin est de $ 914.47K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HOLY est de 999.96M, avec une offre totale de 999960952.644607. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 914.47K.