Informations sur le prix de HLP0 (HLP0) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Bas 24 h $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 Haut 24 h $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Sommet historique $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Prix le plus bas $ 0.987084$ 0.987084 $ 0.987084 Variation du prix (1 h) -0.14% Changement de prix (1J) -0.79% Variation du prix (7 j) -0.20% Variation du prix (7 j) -0.20%

Le prix en temps réel de HLP0 (HLP0) est de $1.023. Au cours des dernières 24 heures, HLP0 a évolué entre un minimum de $ 1.018 et un maximum de $ 1.033, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HLP0 est $ 1.057, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.987084.

En termes de performance à court terme, HLP0 a évolué de -0.14% au cours de la dernière heure, -0.79% sur 24 heures et de -0.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HLP0 (HLP0)

Capitalisation boursière $ 517.40K$ 517.40K $ 517.40K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 517.40K$ 517.40K $ 517.40K Offre en circulation 505.27K 505.27K 505.27K Offre totale 505,269.450575 505,269.450575 505,269.450575

La capitalisation boursière actuelle de HLP0 est de $ 517.40K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HLP0 est de 505.27K, avec une offre totale de 505269.450575. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 517.40K.