Informations sur le prix de Helga Inu (HELGA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +8.50% Variation du prix (7 j) +8.50%

Le prix en temps réel de Helga Inu (HELGA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, HELGA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HELGA est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, HELGA a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +8.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Helga Inu (HELGA)

Capitalisation boursière $ 50.08K$ 50.08K $ 50.08K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.08K$ 50.08K $ 50.08K Offre en circulation 10.00T 10.00T 10.00T Offre totale 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Helga Inu est de $ 50.08K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HELGA est de 10.00T, avec une offre totale de 10000000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.08K.