Informations sur le prix de Hawk Tuah (HAWKTUAH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01737179$ 0.01737179 $ 0.01737179 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.66% Changement de prix (1J) +4.05% Variation du prix (7 j) +11.63% Variation du prix (7 j) +11.63%

Le prix en temps réel de Hawk Tuah (HAWKTUAH) est de --. Au cours des dernières 24 heures, HAWKTUAH a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAWKTUAH est $ 0.01737179, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, HAWKTUAH a évolué de +0.66% au cours de la dernière heure, +4.05% sur 24 heures et de +11.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hawk Tuah (HAWKTUAH)

Capitalisation boursière $ 149.66K$ 149.66K $ 149.66K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 149.66K$ 149.66K $ 149.66K Offre en circulation 914.05M 914.05M 914.05M Offre totale 914,049,315.305249 914,049,315.305249 914,049,315.305249

La capitalisation boursière actuelle de Hawk Tuah est de $ 149.66K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAWKTUAH est de 914.05M, avec une offre totale de 914049315.305249. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 149.66K.