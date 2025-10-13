Tokenomics de Haven1 Bridged Wrapped ETH (HETH)
Tokenomics et analyse de prix de Haven1 Bridged Wrapped ETH (HETH)
hETH is a wrapped representation of native Ether (ETH) that circulates on the Haven1 Layer-1 network. It is minted when users lock ETH in Haven1's audited Canonical Bridge on Ethereum Mainnet and receive an equal amount of hETH on Haven1. The bridge maintains a transparent 1 : 1 backing, enabling holders to redeem hETH for ETH at any time. By porting ETH liquidity into Haven1, hETH powers DeFi trading and staking within an EVM-equivalent, zero-fee environment.
Tokenomics de Haven1 Bridged Wrapped ETH (HETH) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Haven1 Bridged Wrapped ETH (HETH) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HETH qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HETH pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Prévision du prix de HETH
