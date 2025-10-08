Informations sur le prix de Haven1 Bridged Wrapped ETH (HETH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 4,463.43 Haut 24 h $ 4,688.43 Sommet historique $ 4,922.65 Prix le plus bas $ 2,573.99 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -4.63% Variation du prix (7 j) +7.23%

Le prix en temps réel de Haven1 Bridged Wrapped ETH (HETH) est de $4,470.39. Au cours des dernières 24 heures, HETH a évolué entre un minimum de $ 4,463.43 et un maximum de $ 4,688.43, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HETH est $ 4,922.65, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2,573.99.

En termes de performance à court terme, HETH a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -4.63% sur 24 heures et de +7.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Haven1 Bridged Wrapped ETH (HETH)

Capitalisation boursière $ 1.12M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.12M Offre en circulation 250.88 Offre totale 250.8790770778602

La capitalisation boursière actuelle de Haven1 Bridged Wrapped ETH est de $ 1.12M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HETH est de 250.88, avec une offre totale de 250.8790770778602. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.12M.