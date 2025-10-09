Informations sur le prix de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 121,406 $ 121,406 $ 121,406 Bas 24 h $ 122,602 $ 122,602 $ 122,602 Haut 24 h Bas 24 h $ 121,406$ 121,406 $ 121,406 Haut 24 h $ 122,602$ 122,602 $ 122,602 Sommet historique $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 Prix le plus bas $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.96% Variation du prix (7 j) +4.44% Variation du prix (7 j) +4.44%

Le prix en temps réel de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) est de $121,417. Au cours des dernières 24 heures, HCBBTC a évolué entre un minimum de $ 121,406 et un maximum de $ 122,602, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HCBBTC est $ 128,529, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 81,202.

En termes de performance à court terme, HCBBTC a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.96% sur 24 heures et de +4.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Capitalisation boursière $ 18.62K$ 18.62K $ 18.62K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.62K$ 18.62K $ 18.62K Offre en circulation 0.15 0.15 0.15 Offre totale 0.15333305 0.15333305 0.15333305

La capitalisation boursière actuelle de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC est de $ 18.62K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HCBBTC est de 0.15, avec une offre totale de 0.15333305. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.62K.