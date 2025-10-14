Informations sur le prix de HATO WORLD (HATIES) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00004979$ 0.00004979 $ 0.00004979 Prix le plus bas $ 0.00000547$ 0.00000547 $ 0.00000547 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -10.08% Variation du prix (7 j) -10.08%

Le prix en temps réel de HATO WORLD (HATIES) est de $0.00000674. Au cours des dernières 24 heures, HATIES a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HATIES est $ 0.00004979, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000547.

En termes de performance à court terme, HATIES a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -10.08% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HATO WORLD (HATIES)

Capitalisation boursière $ 6.74K$ 6.74K $ 6.74K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.74K$ 6.74K $ 6.74K Offre en circulation 998.77M 998.77M 998.77M Offre totale 998,772,720.828356 998,772,720.828356 998,772,720.828356

La capitalisation boursière actuelle de HATO WORLD est de $ 6.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HATIES est de 998.77M, avec une offre totale de 998772720.828356. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.74K.