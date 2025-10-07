Informations sur le prix de Hashgard (GARD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01045715$ 0.01045715 $ 0.01045715 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +6.30% Changement de prix (1J) -0.22% Variation du prix (7 j) -13.65% Variation du prix (7 j) -13.65%

Le prix en temps réel de Hashgard (GARD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, GARD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GARD est $ 0.01045715, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, GARD a évolué de +6.30% au cours de la dernière heure, -0.22% sur 24 heures et de -13.65% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hashgard (GARD)

Capitalisation boursière $ 45.59K$ 45.59K $ 45.59K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 45.59K$ 45.59K $ 45.59K Offre en circulation 10.00B 10.00B 10.00B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Hashgard est de $ 45.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GARD est de 10.00B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 45.59K.