Informations sur le prix de Happy Birthday Coin (HBDC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00133128 Haut 24 h $ 0.00194093 Sommet historique $ 0.301136 Prix le plus bas $ 0.00010013 Variation du prix (1 h) -1.05% Changement de prix (1J) -12.69% Variation du prix (7 j) -1.79%

Le prix en temps réel de Happy Birthday Coin (HBDC) est de $0.00140069. Au cours des dernières 24 heures, HBDC a évolué entre un minimum de $ 0.00133128 et un maximum de $ 0.00194093, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HBDC est $ 0.301136, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010013.

En termes de performance à court terme, HBDC a évolué de -1.05% au cours de la dernière heure, -12.69% sur 24 heures et de -1.79% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Happy Birthday Coin (HBDC)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.79M Offre en circulation 0.00 Offre totale 7,700,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Happy Birthday Coin est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HBDC est de 0.00, avec une offre totale de 7700000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.79M.