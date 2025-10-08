Tokenomics de Happy Balloon Dog (HBD)
Informations sur Happy Balloon Dog (HBD)
Happy Balloon Dog is a meme and tap-2-earn hybrid. Users are able to earn points which will be converted into HBD tokens.
On top of both meme and a simple token earning structure, the HBD economy will be greater and its ecosystem within Ton blockchain will expand as it grows. Currently, HBD bot is loved by hundreds of thousands of users around the world.
The project began in January 2025.
We developed a Tap to Earn dApp, along with TASK and a referral program.
In February 2025, we launched a game and secured over 100,000 users, establishing our presence within the TON blockchain ecosystem.
In April 2025, we conducted an airdrop and simultaneously listed on a centralized exchange.
Tokenomics de Happy Balloon Dog (HBD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Happy Balloon Dog (HBD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HBD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HBD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HBD, explorez le prix en direct du token HBD !
