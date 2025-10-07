Informations sur le prix de Hank (HANK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00443183$ 0.00443183 $ 0.00443183 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.17% Changement de prix (1J) -1.79% Variation du prix (7 j) +12.60% Variation du prix (7 j) +12.60%

Le prix en temps réel de Hank (HANK) est de --. Au cours des dernières 24 heures, HANK a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HANK est $ 0.00443183, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, HANK a évolué de +0.17% au cours de la dernière heure, -1.79% sur 24 heures et de +12.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hank (HANK)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 999,938,312.0 999,938,312.0 999,938,312.0

La capitalisation boursière actuelle de Hank est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HANK est de 0.00, avec une offre totale de 999938312.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.00K.