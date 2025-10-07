Informations sur le prix de HANePlatform (HANEP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.210796 $ 0.210796 $ 0.210796 Bas 24 h $ 0.2161 $ 0.2161 $ 0.2161 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.210796$ 0.210796 $ 0.210796 Haut 24 h $ 0.2161$ 0.2161 $ 0.2161 Sommet historique $ 139.57$ 139.57 $ 139.57 Prix le plus bas $ 0.205849$ 0.205849 $ 0.205849 Variation du prix (1 h) +0.13% Changement de prix (1J) +1.10% Variation du prix (7 j) +0.98% Variation du prix (7 j) +0.98%

Le prix en temps réel de HANePlatform (HANEP) est de $0.213357. Au cours des dernières 24 heures, HANEP a évolué entre un minimum de $ 0.210796 et un maximum de $ 0.2161, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HANEP est $ 139.57, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.205849.

En termes de performance à court terme, HANEP a évolué de +0.13% au cours de la dernière heure, +1.10% sur 24 heures et de +0.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour HANePlatform (HANEP)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 47.87M$ 47.87M $ 47.87M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 225,000,000.0 225,000,000.0 225,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de HANePlatform est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HANEP est de 0.00, avec une offre totale de 225000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 47.87M.