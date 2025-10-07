Informations sur le prix de Hakka Finance (HAKKA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00329288 $ 0.00329288 $ 0.00329288 Bas 24 h $ 0.00390315 $ 0.00390315 $ 0.00390315 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00329288$ 0.00329288 $ 0.00329288 Haut 24 h $ 0.00390315$ 0.00390315 $ 0.00390315 Sommet historique $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.72% Changement de prix (1J) +17.21% Variation du prix (7 j) +10.66% Variation du prix (7 j) +10.66%

Le prix en temps réel de Hakka Finance (HAKKA) est de $0.00390612. Au cours des dernières 24 heures, HAKKA a évolué entre un minimum de $ 0.00329288 et un maximum de $ 0.00390315, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAKKA est $ 1.14, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, HAKKA a évolué de +0.72% au cours de la dernière heure, +17.21% sur 24 heures et de +10.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hakka Finance (HAKKA)

Capitalisation boursière $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Offre en circulation 292.49M 292.49M 292.49M Offre totale 469,202,614.7712337 469,202,614.7712337 469,202,614.7712337

La capitalisation boursière actuelle de Hakka Finance est de $ 1.14M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAKKA est de 292.49M, avec une offre totale de 469202614.7712337. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.83M.