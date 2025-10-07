Informations sur le prix de H2O Securities (H2ON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04701546 $ 0.04701546 $ 0.04701546 Bas 24 h $ 0.04804022 $ 0.04804022 $ 0.04804022 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04701546$ 0.04701546 $ 0.04701546 Haut 24 h $ 0.04804022$ 0.04804022 $ 0.04804022 Sommet historique $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.47% Changement de prix (1J) +0.62% Variation du prix (7 j) +12.20% Variation du prix (7 j) +12.20%

Le prix en temps réel de H2O Securities (H2ON) est de $0.0477664. Au cours des dernières 24 heures, H2ON a évolué entre un minimum de $ 0.04701546 et un maximum de $ 0.04804022, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de H2ON est $ 1.24, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, H2ON a évolué de +0.47% au cours de la dernière heure, +0.62% sur 24 heures et de +12.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour H2O Securities (H2ON)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 477.68M$ 477.68M $ 477.68M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de H2O Securities est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de H2ON est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 477.68M.