Informations sur le prix de H2O Dao (H2O) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00921656 $ 0.00921656 $ 0.00921656 Bas 24 h $ 0.01012263 $ 0.01012263 $ 0.01012263 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00921656$ 0.00921656 $ 0.00921656 Haut 24 h $ 0.01012263$ 0.01012263 $ 0.01012263 Sommet historique $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Prix le plus bas $ 0.00909238$ 0.00909238 $ 0.00909238 Variation du prix (1 h) +1.33% Changement de prix (1J) +3.74% Variation du prix (7 j) -5.46% Variation du prix (7 j) -5.46%

Le prix en temps réel de H2O Dao (H2O) est de $0.00969218. Au cours des dernières 24 heures, H2O a évolué entre un minimum de $ 0.00921656 et un maximum de $ 0.01012263, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de H2O est $ 1.41, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00909238.

En termes de performance à court terme, H2O a évolué de +1.33% au cours de la dernière heure, +3.74% sur 24 heures et de -5.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour H2O Dao (H2O)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 20.64K$ 20.64K $ 20.64K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.63M$ 9.63M $ 9.63M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de H2O Dao est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 20.64K. L'offre en circulation de H2O est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.63M.