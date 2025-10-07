Informations sur le prix de H2Finance (YFIH2) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.86191 $ 0.86191 $ 0.86191 Bas 24 h $ 0.89548 $ 0.89548 $ 0.89548 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.86191$ 0.86191 $ 0.86191 Haut 24 h $ 0.89548$ 0.89548 $ 0.89548 Sommet historique $ 13.92$ 13.92 $ 13.92 Prix le plus bas $ 0.199621$ 0.199621 $ 0.199621 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +1.32% Variation du prix (7 j) +28.31% Variation du prix (7 j) +28.31%

Le prix en temps réel de H2Finance (YFIH2) est de $0.892392. Au cours des dernières 24 heures, YFIH2 a évolué entre un minimum de $ 0.86191 et un maximum de $ 0.89548, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de YFIH2 est $ 13.92, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.199621.

En termes de performance à court terme, YFIH2 a évolué de -- au cours de la dernière heure, +1.32% sur 24 heures et de +28.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour H2Finance (YFIH2)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.31K$ 22.31K $ 22.31K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 25,000.0 25,000.0 25,000.0

La capitalisation boursière actuelle de H2Finance est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YFIH2 est de 0.00, avec une offre totale de 25000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.31K.