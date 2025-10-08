Informations sur le prix de Gyroscope (GYFI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.686541 Haut 24 h $ 0.731581 Sommet historique $ 4.07 Prix le plus bas $ 0.482425 Variation du prix (1 h) +0.33% Changement de prix (1J) -1.48% Variation du prix (7 j) +5.86%

Le prix en temps réel de Gyroscope (GYFI) est de $0.711744. Au cours des dernières 24 heures, GYFI a évolué entre un minimum de $ 0.686541 et un maximum de $ 0.731581, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GYFI est $ 4.07, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.482425.

En termes de performance à court terme, GYFI a évolué de +0.33% au cours de la dernière heure, -1.48% sur 24 heures et de +5.86% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gyroscope (GYFI)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) $ 208.57 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.75M Offre en circulation 0.00 Offre totale 13,700,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Gyroscope est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 208.57. L'offre en circulation de GYFI est de 0.00, avec une offre totale de 13700000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.75M.