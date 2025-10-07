Tokenomics de GYOSHI (GYOSHI)
What is the project about? GYOSHI is a ERC token with one main goal, become a ERC token project that aims to create a decentralized currency. It's foundation is enourmous, as over 144 ETH worth of liquidity has been burned so far.
What makes your project unique? It's liquidity pool. Nowadays, every single smaller project has the potential to grow. GYOSHI started with a initial starting liquidity pool of 20 ETH, all provided by the developer. This has been burned, and no further taxes -or fees are taken from investors. Transparency and offering a fair token people can invest in is our trademark.
History of your project. Created on 24/04/2023. There was no pre-sale or any sort of ICO. 71.5% of tokens got added towards the liquidity pool, 20% burned, 8.5% kept on the team wallets. Nobody really knew anything about it, untill it finally launched.
What’s next for your project? Growth of the community, and building a decentralized currency that might just shock the world. We're aiming to compete with other big projects like BONE, SHIBA INU, ...
What can your token be used for? Currently used to trade on uniswap, or to transfer to other individuals.
Tokenomics de GYOSHI (GYOSHI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GYOSHI (GYOSHI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GYOSHI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GYOSHI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GYOSHI, explorez le prix en direct du token GYOSHI !
Prévision du prix de GYOSHI
Vous voulez savoir dans quelle direction GYOSHI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GYOSHI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
