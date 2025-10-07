Prix de GYOSHI (GYOSHI)
--
-0.29%
+15.27%
+15.27%
Le prix en temps réel de GYOSHI (GYOSHI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, GYOSHI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GYOSHI est $ 0.00000384, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, GYOSHI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.29% sur 24 heures et de +15.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de GYOSHI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GYOSHI est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 301.33K.
Aujourd'hui, la variation du prix de GYOSHI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de GYOSHI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de GYOSHI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de GYOSHI en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-0.29%
|30 jours
|$ 0
|+6.57%
|60 jours
|$ 0
|+29.06%
|90 jours
|$ 0
|--
What is the project about? GYOSHI is a ERC token with one main goal, become a ERC token project that aims to create a decentralized currency. It's foundation is enourmous, as over 144 ETH worth of liquidity has been burned so far.
What makes your project unique? It's liquidity pool. Nowadays, every single smaller project has the potential to grow. GYOSHI started with a initial starting liquidity pool of 20 ETH, all provided by the developer. This has been burned, and no further taxes -or fees are taken from investors. Transparency and offering a fair token people can invest in is our trademark.
History of your project. Created on 24/04/2023. There was no pre-sale or any sort of ICO. 71.5% of tokens got added towards the liquidity pool, 20% burned, 8.5% kept on the team wallets. Nobody really knew anything about it, untill it finally launched.
What’s next for your project? Growth of the community, and building a decentralized currency that might just shock the world. We're aiming to compete with other big projects like BONE, SHIBA INU, ...
What can your token be used for? Currently used to trade on uniswap, or to transfer to other individuals.
