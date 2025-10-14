Informations sur le prix de GT3 Finance (GT3) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00605016 Haut 24 h $ 0.00610151 Sommet historique $ 0.00811755 Prix le plus bas $ 0.00605016 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -0.79% Variation du prix (7 j) -11.61%

Le prix en temps réel de GT3 Finance (GT3) est de $0.00605308. Au cours des dernières 24 heures, GT3 a évolué entre un minimum de $ 0.00605016 et un maximum de $ 0.00610151, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GT3 est $ 0.00811755, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00605016.

En termes de performance à court terme, GT3 a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.79% sur 24 heures et de -11.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GT3 Finance (GT3)

Capitalisation boursière $ 946.60K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 946.60K Offre en circulation 156.38M Offre totale 156,382,804.4696752

La capitalisation boursière actuelle de GT3 Finance est de $ 946.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GT3 est de 156.38M, avec une offre totale de 156382804.4696752. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 946.60K.