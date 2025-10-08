Informations sur le prix de GrowthDefi GBTC (GBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 71.21 $ 71.21 $ 71.21 Bas 24 h $ 74.92 $ 74.92 $ 74.92 Haut 24 h Bas 24 h $ 71.21$ 71.21 $ 71.21 Haut 24 h $ 74.92$ 74.92 $ 74.92 Sommet historique $ 716.58$ 716.58 $ 716.58 Prix le plus bas $ 13.6$ 13.6 $ 13.6 Variation du prix (1 h) +0.40% Changement de prix (1J) -1.83% Variation du prix (7 j) -8.05% Variation du prix (7 j) -8.05%

Le prix en temps réel de GrowthDefi GBTC (GBTC) est de $72.15. Au cours des dernières 24 heures, GBTC a évolué entre un minimum de $ 71.21 et un maximum de $ 74.92, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GBTC est $ 716.58, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 13.6.

En termes de performance à court terme, GBTC a évolué de +0.40% au cours de la dernière heure, -1.83% sur 24 heures et de -8.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GrowthDefi GBTC (GBTC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 151.52K$ 151.52K $ 151.52K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 2,100.0 2,100.0 2,100.0

La capitalisation boursière actuelle de GrowthDefi GBTC est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GBTC est de 0.00, avec une offre totale de 2100.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 151.52K.