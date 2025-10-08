Informations sur le prix de Growth (GRO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.355956 Haut 24 h $ 0.374977 Sommet historique $ 3.98 Prix le plus bas $ 0.196867 Variation du prix (1 h) -0.14% Changement de prix (1J) -3.39% Variation du prix (7 j) -8.15%

Le prix en temps réel de Growth (GRO) est de $0.36014. Au cours des dernières 24 heures, GRO a évolué entre un minimum de $ 0.355956 et un maximum de $ 0.374977, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GRO est $ 3.98, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.196867.

En termes de performance à court terme, GRO a évolué de -0.14% au cours de la dernière heure, -3.39% sur 24 heures et de -8.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Growth (GRO)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 874.87K Offre en circulation 0.00 Offre totale 2,429,250.0

La capitalisation boursière actuelle de Growth est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GRO est de 0.00, avec une offre totale de 2429250.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 874.87K.