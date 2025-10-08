Informations sur le prix de GRONKE (GRONKE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.07% Changement de prix (1J) -5.39% Variation du prix (7 j) -1.84% Variation du prix (7 j) -1.84%

Le prix en temps réel de GRONKE (GRONKE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, GRONKE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GRONKE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, GRONKE a évolué de -0.07% au cours de la dernière heure, -5.39% sur 24 heures et de -1.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GRONKE (GRONKE)

Capitalisation boursière $ 72.95K$ 72.95K $ 72.95K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 72.95K$ 72.95K $ 72.95K Offre en circulation 687.85M 687.85M 687.85M Offre totale 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895

La capitalisation boursière actuelle de GRONKE est de $ 72.95K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GRONKE est de 687.85M, avec une offre totale de 687854088.5446895. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 72.95K.