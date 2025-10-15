Informations sur le prix de Grand Gangsta City ($GGC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00216096 $ 0.00216096 $ 0.00216096 Bas 24 h $ 0.00242405 $ 0.00242405 $ 0.00242405 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00216096$ 0.00216096 $ 0.00216096 Haut 24 h $ 0.00242405$ 0.00242405 $ 0.00242405 Sommet historique $ 0.01587433$ 0.01587433 $ 0.01587433 Prix le plus bas $ 0.00206048$ 0.00206048 $ 0.00206048 Variation du prix (1 h) +2.70% Changement de prix (1J) -3.64% Variation du prix (7 j) -26.48% Variation du prix (7 j) -26.48%

Le prix en temps réel de Grand Gangsta City ($GGC) est de $0.00228848. Au cours des dernières 24 heures, $GGC a évolué entre un minimum de $ 0.00216096 et un maximum de $ 0.00242405, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $GGC est $ 0.01587433, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00206048.

En termes de performance à court terme, $GGC a évolué de +2.70% au cours de la dernière heure, -3.64% sur 24 heures et de -26.48% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Grand Gangsta City ($GGC)

Capitalisation boursière $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Offre en circulation 917.09M 917.09M 917.09M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Grand Gangsta City est de $ 2.10M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $GGC est de 917.09M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.29M.