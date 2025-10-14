Informations sur le prix de Gorillas In The Mist (MISTAPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00004127$ 0.00004127 $ 0.00004127 Prix le plus bas $ 0.00000363$ 0.00000363 $ 0.00000363 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -5.26% Variation du prix (7 j) -5.26%

Le prix en temps réel de Gorillas In The Mist (MISTAPE) est de $0.00000455. Au cours des dernières 24 heures, MISTAPE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MISTAPE est $ 0.00004127, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000363.

En termes de performance à court terme, MISTAPE a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -5.26% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gorillas In The Mist (MISTAPE)

Capitalisation boursière $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.55K$ 4.55K $ 4.55K Offre en circulation 999.92M 999.92M 999.92M Offre totale 999,923,795.711866 999,923,795.711866 999,923,795.711866

La capitalisation boursière actuelle de Gorillas In The Mist est de $ 4.55K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MISTAPE est de 999.92M, avec une offre totale de 999923795.711866. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.55K.