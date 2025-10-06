Tokenomics de Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
Tokenomics et analyse de prix de Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Gorbagana Acceleration (GOR/ACC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)
Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.
Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.
Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.
Tokenomics de Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GOR/ACC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GOR/ACC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GOR/ACC, explorez le prix en direct du token GOR/ACC !
Prévision du prix de GOR/ACC
Vous voulez savoir dans quelle direction GOR/ACC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GOR/ACC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité