Informations sur le prix de Gold xStock (GLDX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 363.65 $ 363.65 $ 363.65 Bas 24 h $ 376.5 $ 376.5 $ 376.5 Haut 24 h Bas 24 h $ 363.65$ 363.65 $ 363.65 Haut 24 h $ 376.5$ 376.5 $ 376.5 Sommet historique $ 4,340.05$ 4,340.05 $ 4,340.05 Prix le plus bas $ 300.95$ 300.95 $ 300.95 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +2.32% Variation du prix (7 j) +3.99% Variation du prix (7 j) +3.99%

Le prix en temps réel de Gold xStock (GLDX) est de $373.61. Au cours des dernières 24 heures, GLDX a évolué entre un minimum de $ 363.65 et un maximum de $ 376.5, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GLDX est $ 4,340.05, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 300.95.

En termes de performance à court terme, GLDX a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, +2.32% sur 24 heures et de +3.99% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gold xStock (GLDX)

Capitalisation boursière $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.93M$ 8.93M $ 8.93M Offre en circulation 2.99K 2.99K 2.99K Offre totale 23,899.99776922 23,899.99776922 23,899.99776922

La capitalisation boursière actuelle de Gold xStock est de $ 1.12M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GLDX est de 2.99K, avec une offre totale de 23899.99776922. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.93M.