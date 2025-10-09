Le prix en temps réel de Glif Staked ICNT est aujourd'hui de 0.303561 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de STICNT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix STICNT facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Glif Staked ICNT est aujourd'hui de 0.303561 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de STICNT à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix STICNT facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Glif Staked ICNT (STICNT)

Prix en temps réel : 1 STICNT à USD

$0.303561
$0.303561$0.303561
Graphique du prix de Glif Staked ICNT (STICNT) en temps réel
Informations sur le prix de Glif Staked ICNT (STICNT) en USD

Le prix en temps réel de Glif Staked ICNT (STICNT) est de $0.303561. Au cours des dernières 24 heures, STICNT a évolué entre un minimum de $ 0.303561 et un maximum de $ 0.303561, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STICNT est $ 0.446536, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.264716.

En termes de performance à court terme, STICNT a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, 0.00% sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Glif Staked ICNT (STICNT)

La capitalisation boursière actuelle de Glif Staked ICNT est de $ 396.29K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STICNT est de 1.31M, avec une offre totale de 1305465.86263501. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 396.29K.

Historique du prix de Glif Staked ICNT (STICNT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Glif Staked ICNT en USD était de $ 0.0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Glif Staked ICNT en USD était de $ 0.0000000000.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Glif Staked ICNT en USD était de $ +0.0225204013.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Glif Staked ICNT en USD était de $ +0.01685558904413057.

Qu'est-ce que Glif Staked ICNT (STICNT)

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

Prévision de prix de Glif Staked ICNT (USD)

Combien vaudra Glif Staked ICNT (STICNT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Glif Staked ICNT (STICNT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Glif Staked ICNT.

Consultez la prévision de prix de Glif Staked ICNT maintenant !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Glif Staked ICNT (STICNT)

Combien vaut Glif Staked ICNT (STICNT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de STICNT en USD est de 0.303561 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de STICNT à USD ?
Le prix actuel de STICNT en USD est $ 0.303561. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Glif Staked ICNT ?
La capitalisation boursière de STICNT est de $ 396.29K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de STICNT ?
L'offre en circulation de STICNT est de 1.31M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de STICNT ?
STICNT a atteint un prix ATH de 0.446536 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de STICNT ?
STICNT a vu un prix ATL de 0.264716 USD.
Quel est le volume de trading de STICNT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour STICNT est de -- USD.
Est-ce que STICNT va augmenter cette année ?
STICNT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de STICNT pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Glif Staked ICNT (STICNT)

10-09 06:24:00Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
10-08 03:05:00Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.