Informations sur le prix de GetTheGirl (GTG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00104676 $ 0.00104676 $ 0.00104676 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00104676$ 0.00104676 $ 0.00104676 Sommet historique $ 0.00128154$ 0.00128154 $ 0.00128154 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.09% Changement de prix (1J) -7.31% Variation du prix (7 j) +1.61% Variation du prix (7 j) +1.61%

Le prix en temps réel de GetTheGirl (GTG) est de --. Au cours des dernières 24 heures, GTG a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00104676, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GTG est $ 0.00128154, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, GTG a évolué de +0.09% au cours de la dernière heure, -7.31% sur 24 heures et de +1.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GetTheGirl (GTG)

Capitalisation boursière $ 807.82K$ 807.82K $ 807.82K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 807.82K$ 807.82K $ 807.82K Offre en circulation 833.71M 833.71M 833.71M Offre totale 833,714,302.004065 833,714,302.004065 833,714,302.004065

La capitalisation boursière actuelle de GetTheGirl est de $ 807.82K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GTG est de 833.71M, avec une offre totale de 833714302.004065. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 807.82K.