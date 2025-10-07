Informations sur le prix de Gamma Strategies (GAMMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 Prix le plus bas $ 0.00223563$ 0.00223563 $ 0.00223563 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +35.48% Variation du prix (7 j) +35.48%

Le prix en temps réel de Gamma Strategies (GAMMA) est de $0.00474485. Au cours des dernières 24 heures, GAMMA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GAMMA est $ 2.74, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00223563.

En termes de performance à court terme, GAMMA a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +35.48% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gamma Strategies (GAMMA)

Capitalisation boursière $ 308.89K$ 308.89K $ 308.89K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 474.49K$ 474.49K $ 474.49K Offre en circulation 65.10M 65.10M 65.10M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Gamma Strategies est de $ 308.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GAMMA est de 65.10M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 474.49K.