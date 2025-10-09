Informations sur le prix de Gamestop xStock (GMEX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 33.93$ 33.93 $ 33.93 Prix le plus bas $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de Gamestop xStock (GMEX) est de $27.48. Au cours des dernières 24 heures, GMEX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GMEX est $ 33.93, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 23.93.

En termes de performance à court terme, GMEX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gamestop xStock (GMEX)

Capitalisation boursière $ 64.06K$ 64.06K $ 64.06K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Offre en circulation 48.74K 48.74K 48.74K Offre totale 253,599.633613 253,599.633613 253,599.633613

La capitalisation boursière actuelle de Gamestop xStock est de $ 64.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GMEX est de 48.74K, avec une offre totale de 253599.633613. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.97M.