The Game 5 Ball project tokenizes the legendary 1991 Game 5 championship ball, bringing this iconic piece of sports history to the blockchain for the first time. This initiative preserves the ball’s legacy, which marked the start of the Bulls’ dynasty and the end of the Lakers’ dominance. Driven by the community, this project merges sports history with digital innovation, allowing fans and collectors to own a share in the value and story of this historic moment. Join us in making history with the Game 5 Ball on Ethereum.
Tokenomics de Game 5 BALL (BALL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Game 5 BALL (BALL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BALL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BALL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BALL, explorez le prix en direct du token BALL !
