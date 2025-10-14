Informations sur le prix de Game 5 BALL (BALL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0029772 $ 0.0029772 $ 0.0029772 Bas 24 h $ 0.00309074 $ 0.00309074 $ 0.00309074 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0029772$ 0.0029772 $ 0.0029772 Haut 24 h $ 0.00309074$ 0.00309074 $ 0.00309074 Sommet historique $ 0.01128623$ 0.01128623 $ 0.01128623 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.45% Changement de prix (1J) +1.76% Variation du prix (7 j) -7.90% Variation du prix (7 j) -7.90%

Le prix en temps réel de Game 5 BALL (BALL) est de $0.00309495. Au cours des dernières 24 heures, BALL a évolué entre un minimum de $ 0.0029772 et un maximum de $ 0.00309074, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BALL est $ 0.01128623, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BALL a évolué de +1.45% au cours de la dernière heure, +1.76% sur 24 heures et de -7.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Game 5 BALL (BALL)

Capitalisation boursière $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Offre en circulation 500.00M 500.00M 500.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Game 5 BALL est de $ 1.54M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BALL est de 500.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.09M.