Informations sur le prix de Gallo the Hen (GALLO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00001104 Haut 24 h $ 0.00001217 Sommet historique $ 0.00157496 Prix le plus bas $ 0.00001104 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +8.44% Variation du prix (7 j) -18.73%

Le prix en temps réel de Gallo the Hen (GALLO) est de $0.00001205. Au cours des dernières 24 heures, GALLO a évolué entre un minimum de $ 0.00001104 et un maximum de $ 0.00001217, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GALLO est $ 0.00157496, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001104.

En termes de performance à court terme, GALLO a évolué de -- au cours de la dernière heure, +8.44% sur 24 heures et de -18.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gallo the Hen (GALLO)

Capitalisation boursière $ 12.05K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.05K Offre en circulation 999.89M Offre totale 999,894,489.393169

La capitalisation boursière actuelle de Gallo the Hen est de $ 12.05K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GALLO est de 999.89M, avec une offre totale de 999894489.393169. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.05K.