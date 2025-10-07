Informations sur le prix de Gala Music (MUSIC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01168534 $ 0.01168534 $ 0.01168534 Bas 24 h $ 0.01239883 $ 0.01239883 $ 0.01239883 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01168534$ 0.01168534 $ 0.01168534 Haut 24 h $ 0.01239883$ 0.01239883 $ 0.01239883 Sommet historique $ 0.303994$ 0.303994 $ 0.303994 Prix le plus bas $ 0.01100774$ 0.01100774 $ 0.01100774 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) +0.21% Variation du prix (7 j) -2.95% Variation du prix (7 j) -2.95%

Le prix en temps réel de Gala Music (MUSIC) est de $0.01232716. Au cours des dernières 24 heures, MUSIC a évolué entre un minimum de $ 0.01168534 et un maximum de $ 0.01239883, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MUSIC est $ 0.303994, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01100774.

En termes de performance à court terme, MUSIC a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, +0.21% sur 24 heures et de -2.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gala Music (MUSIC)

Capitalisation boursière $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Offre en circulation 157.69M 157.69M 157.69M Offre totale 157,688,577.8833347 157,688,577.8833347 157,688,577.8833347

La capitalisation boursière actuelle de Gala Music est de $ 1.94M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MUSIC est de 157.69M, avec une offre totale de 157688577.8833347. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.94M.